В Ирландии при подозрительных обстоятельствах погибла латышка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В графстве Килкенни на юго-востоке Ирландии в воскресенье при подозрительных обстоятельствах погибла 29-летняя латышка Рита Апине, сообщают со ссылкой на ирландскую полицию местные СМИ.

В связи со смертью молодой женщины, которая была найдена с тяжелыми травмами головы в собственном доме в деревне Фрешфорд, полиция в воскресенье вечером допросила некоего мужчину.

Согласно одной из версий, которую проверяют следователи, Апине была сброшена с лестницы.

Реклама

Женщина жила в Ирландии несколько лет, у нее был маленький ребенок.

Мужчина, который допрашивался в связи со смертью женщины, задержан.

Еще по этой теме
В Ирландии гражданин Латвии признан виновным в убийстве

В Ирландии гражданин Латвии признан виновным в убийстве

В Ирландии было совершено нападение на граждан Латвии

В Ирландии было совершено нападение на граждан Латвии

В Ирландия найдено тело студентки из Латвии: обстоятельства смерти не ясны

В Ирландия найдено тело студентки из Латвии: обстоятельства смерти не ясны


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал Showbiz

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Неземная красота! Многодетная мама Климова сразила фото в бикини Wo&Men

Неземная красота! Многодетная мама Климова сразила фото в бикини

Пять правил для пикника в Риге Wo&Men

Пять правил для пикника в Риге

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»? Showbiz

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

Происшествия и ЧП

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 