В Ирландии при подозрительных обстоятельствах погибла латышка

В графстве Килкенни на юго-востоке Ирландии в воскресенье при подозрительных обстоятельствах погибла 29-летняя латышка Рита Апине, сообщают со ссылкой на ирландскую полицию местные СМИ.
В связи со смертью молодой женщины, которая была найдена с тяжелыми травмами головы в собственном доме в деревне Фрешфорд, полиция в воскресенье вечером допросила некоего мужчину.
Согласно одной из версий, которую проверяют следователи, Апине была сброшена с лестницы.
Женщина жила в Ирландии несколько лет, у нее был маленький ребенок.
Мужчина, который допрашивался в связи со смертью женщины, задержан.Еще по этой теме