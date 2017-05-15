В Ирландии при подозрительных обстоятельствах погибла латышка

В графстве Килкенни на юго-востоке Ирландии в воскресенье при подозрительных обстоятельствах погибла 29-летняя латышка Рита Апине, сообщают со ссылкой на ирландскую полицию местные СМИ.

В связи со смертью молодой женщины, которая была найдена с тяжелыми травмами головы в собственном доме в деревне Фрешфорд, полиция в воскресенье вечером допросила некоего мужчину.

Согласно одной из версий, которую проверяют следователи, Апине была сброшена с лестницы.

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Женщина жила в Ирландии несколько лет, у нее был маленький ребенок.

Мужчина, который допрашивался в связи со смертью женщины, задержан.

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