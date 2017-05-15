Ушел с работы и пропал: полиция просит о помощи в поисках мужчины

Лиепайский участок управления Курземского региона Госполиции просит о помощи в поисках без вести пропавшего Романа Степиниса 1967 года рождения.

25 апреля в 17:00 он ушел с работы по ул. Генерала Баложа в Лиепае и с тех пор его местонахождение неизвестно. Домой он не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднего телосложения. Татуировка на правой стороне на плече и части шеи. Темные, которые волосы, карие глаза. Был одет в синие джинсы, темно-серую куртку с молнией и капюшоном. На голове была черная кепка, на ногах - черная обувь.

Реклама

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по номерам телефонов 63404670 и 110.