Шумная вечеринка на 45 человек в Риге: муниципалы немало поразили «тусовщиков»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сотрудники рижской Муниципальной полиции получили вызов на улицу Стабу - там в самом разгаре гремела студенческая вечеринка аж на 45 человек, которая мешала соседям отдыхать. Прибыв на место, полиция увидела, что ночную тусовку устроили студенты из Германии, которых позвал их же земляк, арендовавший квартиру.

Наши полицейские пытались объяснить о правилах приличия на англйиском языке, однако немецкая молодежь не особо вняла просьбам. Ситуация разрешилась благодаря... полицейским из Бремена, которые, как оказалось, на этой неделе находятся в Латвии в рамках программы по обмену опытом. Согласившись помочь коллегам и прибыв по адресу заграничные стражи порядка на родном языке доходчиво объяснили студентам, как следует вести себя. Те, в свою очередь, были немало удивлены увидев на пороге латвийской квартиры «своих», да еще и в форме.

Вечеринка закончилась и большая часть компании разошлась по домам.

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Стоит отметить, что договор с Бременем существует уже несколько лет и 2 раза в год наши полицейские ездят в Бремен по обмену опытом, приезжают немецкие полицейские и к нам.


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