Покупка подержанной машины обернулась для семьи кошмаром

Огромным разочарованием закончилось для семьи приобретение подержанного автомобиля, сообщает передача «Bez tabu» телеканала TV3.

Мадара с супругом на портале объявлений присмотрели автомобиль «Citroen C4» 2008 года выпуска за стоимость, превышающую 3 тысячи евро. Мужчина, продававший машину, пел дифирамбы транспортному средству. Машина проверена в CSDD, где во время общей диагностики серьезных дефектов констатировано не было. Машину купили и переписали на имя нового владельца, пишет Apollo.

На следующее утро, когда новые владельцы попытались проверить машину, поняли, что что-то не в порядке - из автомобиля повалил дым.

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Они обратились в дилерский центр «Citroen», где узнали, что эта машина перед продажей пробыла в сервисе три дня. Мастера рассказали, что вытаскивали мотор, а затем собрали обратно, так как клиент от ремонта отказался.

Представитель официального дилера «Citroen» «Andre Motors» Инесе Мелкерте подтвердила, что владельца транспортного средства проинформировали о необходимости ремонта двигателя, что обошлось бы примерно в 3 тысячи евро.

Когда обманутые покупатели обратились к торговцу, потребовав покрыть хотя бы часть затрат на ремонт, продавец отказался: «Принимая во внимания тот факт, что сделка совершена, у Вас есть требования обращаться с претензиями в суд, меня же больше не беспокойте».

Только после разговора с передачей «Bez tabu» продавец согласился заплатить 500 евро, что устроило пострадавших.