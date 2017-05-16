Бизнес по деградации общества? Одурманивающее средство всего за 90 центов

Косметический спирт — вызывающее зависимость вещество, которое может служить причиной больших бед. Его можно купить всего за 90 центов в обычных магазинов, рассказывает передача LNT «Degpunktā».

60%-ный косметический спирт — впервые о существовании этого вещества команда «Degpunktā» узнала более года назад в Лиепае, где под влиянием жидкости было совершено убийство, пишет Apollo.

«Это вообще нельзя употреблять. Я сам его три месяца пил, а потом три недели мучился», - рассказал передаче встреченный прохожий. Он утверждает, что это вещество не должно быть доступно.

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Чем доступнее товар, тем велика вероятность, что кто-то будет использовать его не по инструкции. Изучив клиентов, кто его покупает, можно сделать вывод, что основная клиентура — бомжи и алкоголики. Бизнес, направленный на деградацию общества — такой вывод делает передача, хотя сами распространители товара это отрицают. Интервью они не дают, но по телефону с ними поговорить удалось.

Выяснилось, что конкретный товар производят поляки. Распространитель утверждает, что впервые слышит, что это вещество кто-то употребляет внутрь.

«Мы продаем одеколоны этого же производителя: «Тройной», «Шифр», «Москва». Дешевые. У них еще старые советские названия. Если раньше пили одеколоны, может кто-то и сейчас пьет. Не знаю».

Представитель фирмы не исключает возможность, что косметический спирт могут купить и подростки, поскольку он не расположен в категории товаров, при покупке которых надо предъявлять документ, чтобы подтвердить свое совершеннолетие.

Крупные магазины распространением этого товара не занимаются. Возможно, это делается, чтобы не испортить свой имидж, и чтобы в очередях постоянно не стояли бродяги. Официально отказ распространять какой-то товар обычно обосновывают слишком насыщенным предложением или отсутствием спроса на него, пишет Apollo.

Были даже случаи, когда клиенты обращались к распространителю с вопросом, можно ли употреблять этот косметический спирт. Врач Роберт Штрашинскис указал передаче, что выбор напитка - это личная ответственность каждого человека.

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