Суд Киргизстана заочно приговорил Белоконя к 20 годам тюрьмы

Валерий Белоконь
 

Валерий Белоконь. Фото: Evija Trifanova / LETA

Первомайский районный суд Киргизстана, национализировавшего в свое время принадлежащий Валерию Белоконю банк, заочно приговорил его и других сотрудников «Манас банка» из Латвии к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщает киргизский портал «Tazabek».

Как заявили в пресс-службе АО «Belokon Holdings», заседание суда 12 мая прошло тайно, без участия адвокатов, и Киргизстан допустил серьезные нарушения основных принципов международного уголовного права.

Белоконь считает, что приговор стал «местью» за неблагоприятное для Киргизстана решение международного арбитражного суда, который присудил уплатить латвийскому банкиру штраф в размере 16,5 млн долларов за национализацию «Манас банк».

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Решение киргизского суда никак не влияет на обязанность правительства Киргизстана уплатить компенсацию, считает Белоконь, подчеркивая, что приговор не будет признан и исполнен в Латвии, ЕС и «других цивилизованных странах».

Как сообщает «Tazabek», Первомайский суд Бишкека, сложив наказания по разным статьям Уголовного кодекса, приговорил Белоконя к лишению свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

В числе осужденных также сын бывшего президента Киргизстана Курманбека Бакиева Максим Бакиев.

Все обвиняемые привлечены к уголовной ответственности по фактам коррупции и отмыванию доходов в компаниях Киргизстана.


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