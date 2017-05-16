ФОТО: В центре Риги горит деревянный дом, движение перекрыто

 

Фото: TVNET

В центре Риги загорелся двухэтажный деревянный дом, и существует опасность, что огонь может перекинуться на соседние здания, сообщила агентству ЛЕТA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

Вызов на ул. Лачплеша был получен в 14.19. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что деревянный дом горит открытым пламенем. Был объявлен пожар повышенной опасности.

Из-за пожара закрыто движение на улице Лачплеша между улицами А.Чака и Авоту.

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На месте работают 22 пожарных. Они пытаются открыть окна, которые забиты стружечными плитами. Потушить пожар мешает не только это, но и сильный ветер, а также тот факт, что к зданию сложно подобраться на специальной технике.

Прямо напротив дома расположен гидрант, так что проблем с подачей воды нет, сообщает ЛЕТА.

Вокруг дома сотни зевак.

Дом давно стоял пустым, в нем никто не жил. Правда еще недавно в одной его части находилась охрана расположенной во дворе автопарковки.

На ул.Лачплеша горит двухэтажный дом

Фото: На ул.Лачплеша горит двухэтажный дом0

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