Он оскорбил маму: братья лопатой и мачете искалечили соседа; пришлось ампутировать руку

В понедельник, 15 мая, Госполиция задержала двух злоумышленников, которые нанесли своему соседу серьезные телесные повреждения с помощью лопаты и мачете. В результате полученных травм медикам пришлось ампутировать пострадавшему руку.

Так, утром 14 мая в Ропажском крае среди трех персон разгорелась острая ссора. Ее начали два брата, они улучили момент, когда рядом не было свидетелей, и начали высказывать претензии проживающему неподалеку соседу. Претензии высказывали в связи с тем, что он неуважительно высказался о матери братьев. Обстановка накалялась, и словесное нападение перешло в физическое. При этом братья уже подготовились к ссоре, взяв с собой лопату и мачете. Злоумышленники избивали своего соседа, пока у того не началось сильное кровотечение.

Чтобы избавиться от доказательств, братья схватили пострадавшего, отвели в лес и бросили там.

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Братья не заметили, что в кармане у него был мобильный телефон. Когда пострадавший пришел в себя, он незамедлительно позвонил в полицию.

На его поиски бросились полицейские отделения по предотвращению и раскрытию убийств Уголовного управления Госполиции Рижского региона, сотрудники Саласпилсского участка полиции и сотрудники муниципальной полиции Баложи.

Общими усилиями мужчину нашли. К сожалению, травмы мужчины были столь тяжелыми, что медикам пришлось ампутировать ему руку.

Уже на следующий день стражи порядка нашли и задержали мужчин 1988 и 1994 годов рождения.

Начат уголовный процесс. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста.