Беременная и пьяная: печально известная рижанка не родила и напилась снова

 

Фото: Reuters/Scanpix

Русский TVNET писал, что в начале мая на улице обнаружили пьяную беременную на 9 месяце женщину - тогда у нее, якобы, начались преждевременные роды.

Уже 13 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Дзирциемс – у подъезда многоквартирного дома уснула женщина, возможно, беременная и нетрезвая. Прибывшие на место полицейские увидели женщину, которая спала в луже собственных рвотных масс. Ее разбудили, и она сказала, что находится на девятом месяце беременности.

Связавшись с дежурной частью, полицейские выяснили, что женщину уже задерживали. 4 мая ее в нетрезвом виде обнаружили спящей у продуктового магазина.

Тогда медики ее госпитализировали по причине начавшихся родов, но тревога оказалось ложной.

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Полицейские вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели женщину и посоветовали поехать в больницу. Однако пьяная беременная отказалась от медпомощи.

Проверка на алкоголь показала 2,31 промилле.

Сотрудники РМП отвезли женщину по месту ее жительства, но перед тем, как войти в квартиру, женщина стала очень эмоциональной и не могла успокоиться. Тогда на место повторно вызвали «скорую». В составе бригады была акушерка, которая осмотрела беременную и пришла к выводу, что в госпитализации нет необходимости. Во время осмотра медиками, пришла мать друга беременной, которая проводила ее в квартиру.

Полицейские тем временем завели административное дело за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде.

С учетом всех обстоятельств, на следующий день 14 мая полицейские навестили женщину. Она была трезвой, а в квартире наведен порядок. Женщина рассказала о событиях предыдущего дня. Она пила, потому что поругалась со своим другом, но разногласия на данный момент частично разрешены. Также она рассказала, что ходит к врачу, и пообещала больше не пить. Полицейские сообщили, что если она пожелает, друга могут отделить от нее. Но женщина от такой возможности отказалась.

Информация передана Рижскому сиротскому суду и Рижской социальной службе. По информации РМП, Рижская социальная служба уже начала работу с этой семьей.

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