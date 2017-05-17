Расследование убийства Иевы: литовские СМИ сообщают новые подробности

 

Фото: bezvests.lv

Жестокое убийство 26-летней Иевы Страздаускайте всколыхнуло всю Прибалтику. Убийцы задержаны, ведется следствие, а литовские СМИ по крупицам собирают информацию о случившемся.

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Мы уже писали, что спустя несколько дней после исчезновения девушки было задержано несколько человек цыганской национальности. Литовским журналистам стало известно, что в ходе расследования они валят вину друг на друга и не признаются в содеянном.

Так, один из них Мантис Б заявляет, что и пальцем не коснулся Иевы. Он, якобы, только стоял рядом и смотрел как забивают девушку, сообщает портал Lrytas.lt

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В то же время, полиция предполагает, что главный зачинщик - 23-летний Леонс Б, который еще в подростковом возрасте попадал в поле зрения стражей порядка, отличается агрессивностью и неустойчивой психикой.

Литовцы прощаются с Иевой Страздаускайте

Фото: Литовцы прощаются с Иевой Страздаускайте

Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд

Фото: Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд0

Как сообщал Русский TVNET, узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

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