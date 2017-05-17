Расследование убийства Иевы: литовские СМИ сообщают новые подробности

Жестокое убийство 26-летней Иевы Страздаускайте всколыхнуло всю Прибалтику. Убийцы задержаны, ведется следствие, а литовские СМИ по крупицам собирают информацию о случившемся.
- Иева Страздаускайте не была первой: бизнесмен из Латвии рассказал о пережитом 20 марта 2017 г.
- Мать убийцы Иевы Страздаускайте обратилась к жителям Литвы 17 марта 2017 г.
- К подозреваемым в убийстве Евы Страздаускайте применена самая суровая мера 12 марта 2017 г.
Мы уже писали, что спустя несколько дней после исчезновения девушки было задержано несколько человек цыганской национальности. Литовским журналистам стало известно, что в ходе расследования они валят вину друг на друга и не признаются в содеянном.
Так, один из них Мантис Б заявляет, что и пальцем не коснулся Иевы. Он, якобы, только стоял рядом и смотрел как забивают девушку, сообщает портал Lrytas.lt
В то же время, полиция предполагает, что главный зачинщик - 23-летний Леонс Б, который еще в подростковом возрасте попадал в поле зрения стражей порядка, отличается агрессивностью и неустойчивой психикой.
Как сообщал Русский TVNET, узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...
Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.
Еще по этой теме