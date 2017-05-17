Драка в Огре: подростка с кровоизлиянием в мозг доставили в больницу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

В понедельник, 15 мая, в Огрскую больницу был доставлен 12-летний мальчик с травмой головы, об этом пишет портал OgreNet.lv, ссылаясь на начальника Криминальной полиции Огре Ингу Мейкшане.

После осмотра врачи констатировали у мальчика перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. После этого было решено перевезти ребенка из огрской в рижскую детскую больницу.

Мальчик успел сказать, что его побили на школьной территории, ногами прижимали голову к земле. На лице пострадавшего были многосисленные отпечатки обуви. Такой жестокости среди детей врачи еще не встречали.

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От более тяжелых травм или даже летального исхода, парня спасли случайные ребята, которые проходили мимо и вмешались в драку.

Состояник школьника стабильное, он продолжает лечение в больнице.

В свою очередь Инга Мейкшане рассказала, что полиции предстоит выяснить информацию о подростке и напавших на него ребят. Из какой социальной среды они вышли, что стало причиной жестокой драки и попадали ли участники конфликта ранее в поле зрения полиции.

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