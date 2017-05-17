Досрочно освобожден осужденный за организацию убийства жены бизнесмен Иванов

Игорь Иванов
 

Игорь Иванов. Фото: Evija Trifanova/LETA

Суд Латгальского предместья Риги на этой неделе досрочно освободил из тюрьмы осужденного за организацию убийства своей жены Эллы Ивановой предпринимателя Игоря Иванова.

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К Иванову применен электронный надзор сроком на год. Решение суда обжалованию не подлежит. Иванов был освобожден в зале суда.

Иванов обратился с ходатайством об освобождении еще в прошлом году, но суды первой и апелляционной инстанции отклонили его.

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Иванов провел в тюрьме две трети присужденного ему 12-летнего срока и имел право просить о досрочном освобождении.

Фото: Edijs Pālens/LETA

По этому делу был осуждены также Людвиг Антонов - на 14 лет и шесть месяцев и Виталий Мамедов - на 10 лет и шесть месяцев.

Элла Иванова была убита во дворе своего дома в Приедайне 7 января 2008 года. Обвинение было предъявлено четырем мужчинам. Четвертый, Асиф Ханджанов, был оправдан. Он обвинялся в поддержке убийства, так как привез Иванова на место преступления.

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