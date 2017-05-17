Досрочно освобожден осужденный за организацию убийства жены бизнесмен Иванов

Суд Латгальского предместья Риги на этой неделе досрочно освободил из тюрьмы осужденного за организацию убийства своей жены Эллы Ивановой предпринимателя Игоря Иванова.

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К Иванову применен электронный надзор сроком на год. Решение суда обжалованию не подлежит. Иванов был освобожден в зале суда.

Иванов обратился с ходатайством об освобождении еще в прошлом году, но суды первой и апелляционной инстанции отклонили его.

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Иванов провел в тюрьме две трети присужденного ему 12-летнего срока и имел право просить о досрочном освобождении.

Фото: Edijs Pālens/LETA

По этому делу был осуждены также Людвиг Антонов - на 14 лет и шесть месяцев и Виталий Мамедов - на 10 лет и шесть месяцев.

Элла Иванова была убита во дворе своего дома в Приедайне 7 января 2008 года. Обвинение было предъявлено четырем мужчинам. Четвертый, Асиф Ханджанов, был оправдан. Он обвинялся в поддержке убийства, так как привез Иванова на место преступления.

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