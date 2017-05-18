Владелец кораблика «Вецрига»: утонувший работник не пользовался средствами безопасности

 

Фото: LETA

 

Во время уборки палубы сегодня в Риге за борт упал и утонул работник прогулочного кораблика «Вецрига» 1966 г. рожд., сообщает Государственная инспекция по труду.

Инспекция начала расследование несчастного случая на рабочем месте.

Утонувший работник не пользовался предусмотренными на борту средствами безопасности, сообщил владелец судна, член правления ООО «Яуна Вецрига» Марис Клаужс.

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По словам Клаужса, работник упал за борт, потому что поскользнулся. Во время работ мужчина не соблюдал соответствующие меры безопасности и не использовал предусмотренные для работы на борту судна средства безопасности, что привело к летальному исходу.

Владелец судна сообщил, что произошедшее было заснято установленной на «Вецриге» видеокамерой.

Клаужс подчеркнул, что

произошедшее является несчастным случаем, поэтому не следует искать виновных.

Согласно предоставленным инспекцией данным, в этом году в результате несчастных случаев на работе погибли десять человек, еще девять работников умерли по естественным причинам. В прошлом году за этот период на работе погибло 16 человек. Еще 55 человек в этом году получили тяжелые травмы на рабочем месте, в прошлом году за тот же период - 64.


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