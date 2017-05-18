Полиция задержала мужчину за оборот детской порнографии, зоофилии и некрофилии

В Риге за оборот детской порнографии, зоофилии и некрофилии задержан мужчина, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

10 мая полицейские провели обыск по месту жительства мужчины в Кенгарагсе и изъяли носители информации, которые содержали значительное количество фото- и видеоматериалов с детской порнографией, зоофилией и некрофилией.

В тот же день был задержан и подозреваемый 1985 г. рожд., который ранее судимостей не имел.

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По данным полиции,

мужчина занимался скачиванием порнографических материалов с различных зарубежных интернет-ресурсов в течение нескольких лет.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применен надзор полиции.

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