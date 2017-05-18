Прокуратура Эстонии требует 16 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве латвийца

Пыхьяская окружная прокуратура на состоявшихся в четверг судебных прениях в Харьюском уездном суде Эстонии потребовала приговорить обвиняемого в убийстве соотечественника латвийского гражданина к 16 годам тюрьмы.

Прокурор потребовал приговорить 28-летнего латвийца Сергея, обвиняемого в убийстве соотечественника, к 16 годам тюрьмы. Проходящего по тому же уголовному делу 33-летнего Юрия прокурор потребовал за недопустимое сокрытие преступления первой степени приговорить к 1 году и 11 дням тюрьмы. Суд вынесет вердикт 29 мая.

Согласно обвинению, Сергей и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребили алкоголь и поссорились.

Сергей избил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу,

в результате чего Гунтис скончался через несколько часов. Кроме того, Сергей в последовавший за убийством день украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны.

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В рамках того же уголовного дела Юрия обвиняют в недопустимом сокрытии преступления первой степени, поскольку после убийства Сергей сообщил ему о произошедшем, а отправившийся из Валги в Таллинн Юрий не проинформировал об этом полицию, но обменялся с убийцей одеждой, помог ему скрыть преступление и препятствовал доказательству обстоятельств и установлению личности виновного.

Сергей уже имеет шесть судимостей за совершенные ранее в Эстонии преступления, а Юрий - семь.