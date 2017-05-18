Центральный железнодорожный вокзал Риги возобновил работу

По техническим причинам в четверг вечером больше двух часов были закрыты Центральный железнодорожный вокзал Риги и торговый центр «Origo». В 21.54 было возобновлено движение поездов.

Как Русскому TVNET сообщали очевидцы, около 19.20 сегодня закрыли Рижский Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo. Из здания эвакуированы люди.

Twitter

Rīgas Centrālā stacija atvērta. Vilcienu kustība tiek atjaunota. Altuālā informācija 80001181.— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) May 18, 2017

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Возле здания вокзала дежурила машина скорой помощи. Люди, которые возвращались после работы домой, нервничали, думали, как им добраться.

Фото: Русский TVNET

В Twitter «Пасажиеру вилциенс» появилось сообщение о том, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварти.

Фото: Русский TVNET

Twitter

Rīgas Centrālā stacija slēgta sakarā ar ārkārtas situāciju! Vilcieni kursē līdz Torņakalnam; Zemitāniem; Jāņavārtiem. Info: 80001181— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) May 18, 2017

Актуальную информацию о движении ппоездов можно узнать по телефону 80001181.

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