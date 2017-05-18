В четверг вечером закрыты Железнодорожный вокзал и торговый центр Origo

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Как Русскому TVNET сообщают очевидцы, около часа назад (19.20) сегодня закрыли Рижский Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo. Из здания эвакуированы люди.

Возле здания вокзала дежурит машина скорой помощи. Люди, которые возвращаются после работы домой, нервничают, думают, как им добраться.

Никакой официальной информации о случившемся нет.

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Фото: Русский TVNET

Примерно 50 минут назад в Twitter «Пасажиеру вилциенс» появилось сообщение о том, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварти.

Фото: Русский TVNET

Twitter

Актуальную информацию о движении ппоездов можно узнать по телефону 80001181.

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