В четверг вечером закрыты Железнодорожный вокзал и торговый центр Origo

Как Русскому TVNET сообщают очевидцы, около часа назад (19.20) сегодня закрыли Рижский Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo. Из здания эвакуированы люди.

Возле здания вокзала дежурит машина скорой помощи. Люди, которые возвращаются после работы домой, нервничают, думают, как им добраться.

Никакой официальной информации о случившемся нет.

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Фото: Русский TVNET

Примерно 50 минут назад в Twitter «Пасажиеру вилциенс» появилось сообщение о том, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией и поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварти.

Фото: Русский TVNET

Twitter

Rīgas Centrālā stacija slēgta sakarā ar ārkārtas situāciju! Vilcieni kursē līdz Torņakalnam; Zemitāniem; Jāņavārtiem. Info: 80001181— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) May 18, 2017

Актуальную информацию о движении ппоездов можно узнать по телефону 80001181.

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