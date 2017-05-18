Работник Maxima помогал знакомым воровать товары из магазина

Прокуратура недавно прекратила производство по уголовному делу работника касс самообслуживания в магазине Maxima в Таллинне, пишет Postimees.

С октября по ноябрь позапрошлого года работник помог своим знакомым украсть из Maxima товаров на почти 3000 евро.

В обязанности консультанта входит проверять кассы самообслуживания, отсканированный покупателями товар и исправлять ошибки, если товар был просканирован неправильно.

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Согласно обвинению, работник аннулировал покупки после того, как его соучастники сканировали товар, и они уходили из магазина с товарами, за которые не платили. Таким способом

консультант в кассах самообслуживания и его соучастники вынесли товары из магазина 30 раз.

Кражи обнаружил руководитель отдела охраны Maxima. Магазину был нанесен ущерб в размере 2883 евро.

В числе представленных в прокуратуру материалов были в том числе записи камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены все действия обвиняемого.

Помимо работника Maxima под подозрение попали еще четыре его знакомых. Все признали свою вину, выразили раскаяние и согласились возместить ущерб. Один из обвиняемых признался, что пошел на кражу в то время, когда не имел дохода.

Пыхьяская окружная прокуратура решила прекратить дело в отношении бывшего работника Maxima, поскольку ранее он не наказывался в уголовном порядке.

Таким образом

работник должен будет отработать 80 часов общественных работ и вернуть нанесенный работодателю ущерб.

Операционный директор Maxima Eesti Марко Пыдер сказал сегодня Postimees, что этот случай произошел полтора года назад. По его словам, когда преступная деятельность была обнаружена, с работником прекратили трудовой договор и обратились в полицию.

Что ворам удалось украсть с помощью сотрудника магазина? Продукты питания, промтовары и косметику. Например, среди украденного были поводок для кота, выпрямитель для волос, женские спортивные штаны, нижнее белье и т.д.

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