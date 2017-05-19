При столкновении грузовика и легковушки погиб 19-летний водитель

 

Фото: BNS foto/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий погиб один, а пострадали еще 16 человек, сообщает Государственная полиция.

Авария с погибшим произошла в Земгале, в четверг, в 8.20 утра.

В Крустпилской волости на дороге Межаре-Випе-Стурниеки столкнулись автомобили - легковой VW Golf и грузовой Scania с прицепом.

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В результате чего на месте ДТП погиб водитель VW Golf 1998 года рождения. Об этом сообщила старший специалист Госполиции Земгальского регионального управления Иева Сиетнице.

Начат уголовный процесс.

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