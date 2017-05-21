В Талси мотоциклист разогнался до 159 км/час, а тут полиция на нетрафарированном авто

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Rebeka Žeire / LETA

В Талсинской волости в субботу, 20 мая, был замечен мотоциклист, который несся на скорости 159 км/час. Полицейские на нетрафарированной машине во время патрулирования заметили гонщика на 122 километре шоссе Рига-Вентспилс.

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Мотоциклист 1982 года рождения на Yamaha гнал 159 км/час, где допустимая скорость 90 км/час.

За существенное превышение скорости мотоциклисту грозит денежный штраф от 360 до 480 евро и также отнятие водительских прав на 6 месяцев.

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