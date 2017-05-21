Рассказ охранника: родители отправили ребенка в магазин, чтобы он украл пиво

Охранник эстонского торгового центра в Пярну Port Artur 2 Керли рассказала корреспонденту Pärnu Postimees о случаях, с которыми ей пришлось столкнуться за два года работы.

Керли работает на своей должности уже два года и известна тем, что задержала мужчину, который пытался украсть в торговом центре товары на 300 евро.

«Подозревать нужно всех», - говорит Керли, добавляя, что не имеют значения ни одежда, ни возраст.

Подозревать нужно детей, подростков, взрослых, пенсионеров и даже сотрудников магазина.

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Она говорит, что повидала за два года многое. Так родители одного ученика начальных классов послали его в магазин, чтобы он украл пиво.

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По ее словам, некоторые родители пытаются спрятать товар в детской коляске, а некоторые пенсионеры, например, покупают пакет с логотипом магазина, чтобы потом создалось впечатление, что за товар уже заплачено.

«Самое распространенное место, куда пытаются спрятать бутылку – это штаны в том месте, где находится ширинка.

Еще прячут товар в рукава одежды или в капюшоны», - отмечает она.

«Если я кого-то заметила, то подхожу. К человеку не прикасаюсь, но прошу его пройти в охранное помещение и даю возможность самому достать вещи», - отмечает она.