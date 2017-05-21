Для 26-летнего мужчины печально закончился прыжок в воду

В субботу врачи оказали помощь мужчине, который неудачно прыгнул в реку и удалился головой о дно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.

Несчастье произошло с мужчиной 26 лет в Курземе. Он доставлен в больницу с травмами головы и шеи.

В свою очередь в Риге 24-летний мужчина упал с высоты примерно один метр. В медучреждение он поступил с травмой головы и повреждением спинного позвонка.

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Как сообщалось, всего СНМП вчера получила 1243 вызова, 311 их которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

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