В субботу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Латгале погиб один человек, свидетельствует информация Госполиции.

По предварительным данным, в субботу незадолго до 14 часов дня в Гайгалавской волости Резекненского края автомашина «Audi A6» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель транспортного средства от полученных травм умер на месте ДТП, пассажир доставлен в больницу.

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Всего за минувшие сутки произошло 84 ДТП, в которых пострадало 17 человек.

Кроме того, как сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня, в субботу помощь медиков была нужна семерым велосипедистам после падения с велосипедов, а также столкновения с автомобилями.