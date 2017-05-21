Прокурор достигла соглашения о десяти годах тюрьмы для педофила

Прокурор Рижской окружной прокуратуры на этой неделе передала в суд уголовное дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетнего лица. Дело будет рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

Достигнутое соглашение предусматривает тюремное заключение для обвиняемого в педофилии лица сроком на 10 лет и 4 месяца, а также надзор пробации в течение пяти лет.

Обвинение предъявлено по трем статьям

- оборот материалов порнографического характера, содержащие детскую порнографию, использование лица, не достигшего возраста 16 лет, для создания материалов порнографического характера, а также сексуальное насилие над лицом, не достигшим 16 лет.

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Окончательное решение о наказании примет суд.

В интересах потерпевших более подробную информацию прокуратура не предоставляет.

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