Прокурор достигла соглашения о десяти годах тюрьмы для педофила

Прокурор Рижской окружной прокуратуры на этой неделе передала в суд уголовное дело о сексуальном преступлении против несовершеннолетнего лица. Дело будет рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Достигнутое соглашение предусматривает тюремное заключение для обвиняемого в педофилии лица сроком на 10 лет и 4 месяца, а также надзор пробации в течение пяти лет.
Обвинение предъявлено по трем статьям
- оборот материалов порнографического характера, содержащие детскую порнографию, использование лица, не достигшего возраста 16 лет, для создания материалов порнографического характера, а также сексуальное насилие над лицом, не достигшим 16 лет.
Окончательное решение о наказании примет суд.
В интересах потерпевших более подробную информацию прокуратура не предоставляет.Еще по этой теме