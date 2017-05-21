Bentley с российскими номерами разогнался на Юрмальском шоссе до 142 км/час

В воскресенье в 17.10 на Юрмальском шоссе в направлении Риги, работники спецподразделения Дорожной полиции, во время патрулирования на нетрафарированном автомобиле заметили, что Bentley Bentayga слишком быстро передвигается.

Водитель 1966 года рождения двигался со скоростью 142 км/час вместо разрешенных 90 км/час. За это нарушение на водителя был составлен административный протокол.

Надо добавить, что остановленный водитель был очень удивлен, поскольку он рядом не видел полицейскую машину.

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Начиная с прошлой недели в Латвии на дорогах патрулируют 40 нетрафарированных полицейских машин.