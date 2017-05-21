Bentley с российскими номерами разогнался на Юрмальском шоссе до 142 км/час

Водитель Bentley решил проверить Юрмальское шоссе на скорость
 

Водитель Bentley решил проверить Юрмальское шоссе на скорость. Фото: Valsts polcija

В воскресенье в 17.10 на Юрмальском шоссе в направлении Риги, работники спецподразделения Дорожной полиции, во время патрулирования на нетрафарированном автомобиле заметили, что Bentley Bentayga слишком быстро передвигается.

Водитель 1966 года рождения двигался со скоростью 142 км/час вместо разрешенных 90 км/час. За это нарушение на водителя был составлен административный протокол.

Надо добавить, что остановленный водитель был очень удивлен, поскольку он рядом не видел полицейскую машину.

Реклама

Начиная с прошлой недели в Латвии на дорогах патрулируют 40 нетрафарированных полицейских машин.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 164000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR

reklama.vesti.lv

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку Wo&Men

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне Wo&Men

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца Wo&Men

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 