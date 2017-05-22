Таинственная смерть латышки в Ирландии: подозреваемый вновь задержан

21 мая в графстве Килкенни на юго-востоке Ирландии суд выдвинул обвинение 31-летнему латвийцу Ренару Вейгулису, по подозрению в убийсве молодой девушки.

Детектив дал показания в суде, которые необходимы для обвинения и ареста, пишет латвийский потрал в Ирландии «Baltic Ireland».

Судья Колин Дейли принял решение задержать обвиняемого Ренара Вейгулиса до следующего заседания, который пройдет 26 мая. Также в суде было принято заявление о юридической помощи.

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Как сообщалось ранее, в графстве Килкенни на юго-востоке Ирландии при подозрительных обстоятельствах погибла 29-летняя латышка Рита Апине. Подозреваемый был задержан 19 мая, сразу же после трагического события, но затем был освобожден. Согласно одной из версий, которую проверяют следователи, Апине была сброшена с лестницы.

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