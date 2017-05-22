Сотрудника полиции обвиняют в хранении порнографии

 

Фото: AP/ScanPix

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Рижского регионального управления полиции, который скачал на свой личный компьютер несколько сотен файлов с порнографическими фотографиями.

Уголовный процесс против сотрудника полиции был начат в марте по статье Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за оборот материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, сексуальные действия с животными, некрофилию и насильственные сексуальные действия.

Расследование уголовного дела было передано БВБ.

Реклама

Подозреваемому должностному лицу полиции грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 84900 EUR
    Земля
    Земля, Alsviķu pag., 1100348 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 38990 EUR

    reklama.vesti.lv

    Платье израильского министра вызвало в Каннах скандал Wo&Men

    Платье израильского министра вызвало в Каннах скандал

    ФОТО со свадьбы года: стиль гостей и и восхитительная Пиппа! Wo&Men

    ФОТО со свадьбы года: стиль гостей и и восхитительная Пиппа!

    Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты Showbiz

    Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты

    Северная Корея запустила очередную ракету Hi-Tech

    Северная Корея запустила очередную ракету

    Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира Hi-Tech

    Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира

    Полиция

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Carnikava
    155 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    220 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    320 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    70 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    98 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    87 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    200 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
    GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
    GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
    GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
    MĀRKETINGA VADĪTĀJU
    MĀRKETINGA VADĪTĀJU
    LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
    LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     