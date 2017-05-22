Агенскалнс: пьяные родители забыли на улице 7-месячного ребенка

В субботу, 20 мая, сотрудники Государственной полиции получили звонок от жителей, которые сообщали, что сильно пьяные мужчина и женщина везут коляску с младенцем в направлении парка Аркадия.

Прибыв на место полиция еще раз переговорила с женщиной, которая их вызвала и от нее стражи порядка узнали, что родители с коляской зашли во двор.

Полиция поспешила во двор на ул. Нометню и увидели там коляску с малышкой, родителей рядом не было, а рядо с ребенком лежала пустая бутылка из-под алкоголя.

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Спустя время к полиции подошел мужчина и представился отцом малышки. Мужчина с трудом стоял на ногах, его речь была спутанной, он сообщил, что отравился искать мать ребенка и отсутствовал совсем недолго.

Полиции так и не удалось найти мать новорожденной.

Было установлено, что опьянение отца девочки составляет 2,36 промилле. Полиция отвезла ребенка в Государственной центр социальной опеки.

Осмотр малышки показал, что состояние ребенка удовлетворительное.

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