Агенскалнс: пьяные родители забыли на улице 7-месячного ребенка

 

Фото: AP/Scanpix

В субботу, 20 мая, сотрудники Государственной полиции получили звонок от жителей, которые сообщали, что сильно пьяные мужчина и женщина везут коляску с младенцем в направлении парка Аркадия.

Прибыв на место полиция еще раз переговорила с женщиной, которая их вызвала и от нее стражи порядка узнали, что родители с коляской зашли во двор.

Полиция поспешила во двор на ул. Нометню и увидели там коляску с малышкой, родителей рядом не было, а рядо с ребенком лежала пустая бутылка из-под алкоголя.

Реклама

Спустя время к полиции подошел мужчина и представился отцом малышки. Мужчина с трудом стоял на ногах, его речь была спутанной, он сообщил, что отравился искать мать ребенка и отсутствовал совсем недолго.

Полиции так и не удалось найти мать новорожденной.

Было установлено, что опьянение отца девочки составляет 2,36 промилле. Полиция отвезла ребенка в Государственной центр социальной опеки.

Осмотр малышки показал, что состояние ребенка удовлетворительное.

Еще по этой теме
В Риге пьяная беременная заснула у магазина; по приезду скорой начались роды

В Риге пьяная беременная заснула у магазина; по приезду скорой начались роды

Беременная и пьяная: печально известная рижанка не родила и напилась снова

Беременная и пьяная: печально известная рижанка не родила и напилась снова


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 164000 EUR

reklama.vesti.lv

Неврологи рассказали, как избежать инсульта Wo&Men

Неврологи рассказали, как избежать инсульта

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку? Hi-Tech

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку?

Вся в черном и на шпильках: 50-летняя Патрисия Каас выступила в Showbiz

Вся в черном и на шпильках: 50-летняя Патрисия Каас выступила в

Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира Hi-Tech

Создана карта с паролями Wi-Fi любого аэропорта мира

ФОТО: Похудевшая 40-летняя Елена Ваенга удивила поклонников Showbiz

ФОТО: Похудевшая 40-летняя Елена Ваенга удивила поклонников

Происшествия и ЧП

Страдают дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 