Агенскалнс: пьяные родители забыли на улице 7-месячного ребенка

В субботу, 20 мая, сотрудники Государственной полиции получили звонок от жителей, которые сообщали, что сильно пьяные мужчина и женщина везут коляску с младенцем в направлении парка Аркадия.
Прибыв на место полиция еще раз переговорила с женщиной, которая их вызвала и от нее стражи порядка узнали, что родители с коляской зашли во двор.
Полиция поспешила во двор на ул. Нометню и увидели там коляску с малышкой, родителей рядом не было, а рядо с ребенком лежала пустая бутылка из-под алкоголя.
Спустя время к полиции подошел мужчина и представился отцом малышки. Мужчина с трудом стоял на ногах, его речь была спутанной, он сообщил, что отравился искать мать ребенка и отсутствовал совсем недолго.
Полиции так и не удалось найти мать новорожденной.
Было установлено, что опьянение отца девочки составляет 2,36 промилле. Полиция отвезла ребенка в Государственной центр социальной опеки.
Осмотр малышки показал, что состояние ребенка удовлетворительное.Еще по этой теме