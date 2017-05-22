Вызов в Зиепниеккалнс: такой ужас полиции еще не приходилось видеть

22 мая полицейские получили вызов от медиков, которые ранее прибыли по вызову в квартиру в Зиепниеккалнсе и встретили там пьяных родителей и 4 детей, проживающих в антисанитарных условиях.

В квартире находилась сильно пьяная 26-летняя женщина в положении и четыре малолетних ребенка.

Жилье многодетной семьи было в плачевном состоянии - грязный пол, ползующие по стенам тараканы, разбросанная грязная одежда. У трех старших мальчиков не было своих кроватей и они все вместе спали на угловом диване, а младший ребенок - 2-летняя девочка лежала в кроватке для новорожденных. Девочки давно не меняли памперс.

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В момент появления полиции, беременная женщина истерично кричала, обзывая медиков и не давала им поменять памперс дочурки.

Тест показал, что у молодой женщины 1,87 промилле в крови.

И муж, и полиция пытались успокоить женщину, но безрезультатно. Было решено вызвать еще одну бригаду скорой помощи и доставить беременную в больницу, а детей в Кризисный центр, подальше от пьяных родителей.

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