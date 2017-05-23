Видео: таксист в центре Риги перевозил португальца в багажнике

Taksists bagāžniekā pārvadā Portugāles pilsoni
 

Taksists bagāžniekā pārvadā Portugāles pilsoni. Фото: Rīgas pašvaldības policija

22 мая ночью Рижская Муниципальная полиция при помощи камер видеонаблюдения заметила некого таксиста, у машины которого столпилась молодежь. Между ними происходил какой-то разговор, после чего, шесть пассажиров уселись в транспортное средство. Учитывая то, что всем места в автомобиле не хватало, один из клиентов «устроился» в багажнике.

Таксиста остановили на перекрестке улиц Валдемара и Райня. Во время проверки было констатировано, что никто из пассажиров не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам таксист свою вину признал, ссылаясь на долгие уговоры своих клиентов ехать вместе.

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