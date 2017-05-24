ВИДЕО: Полиция просит опознать женщину, повредившую чужую машину

 

Фото: Скриншот видео

9 апреля в 13:20 на стоянке у дома по адресу ул. Александра Биезиня, 1 пока что неустановленная женщина своим транспортным средством повредила оставленный на стоянке автомобиль.

После этого ДТП женщина оставила место происшествия, не сообщив в полицию. Возможно, она управляла автомобилем Audi Avant темного цвета. В свою очередь поврежденный автомобиль - Toyota Corolla.

В связи с аварией Госполиция просит отозваться свидетелей, которые могут предоставить информацию или опознать водителя Audi Avant. Стражи порядка просят отозваться и саму женщину, позвонив по номеру 67829241 в рабочие дни с 8 до 16:30 или же по номеру 110 в любое время.

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