На крыше завода радиотехники полиция обнаружила детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

22 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту – на огороженную территорию бывшего завода радиотехники залезли маленькие дети.

Прибывшие на место полицейские детей увидели на крыше. Сотрудники полиции разделились и начали осматривать здание. На четвертом этаже полицейские обнаружили ребят, которые уже собирались уходить.

Детей вывели из здания и проверили их данные, выяснилось, что всем детям 11 лет. Полицейские выяснили номера телефонов их родителей и проифнормировали о том, как их отпрыски проводят свободное время.

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Заведены административные делопроизводства по факту пребывания в заброшенных зданиях, которые частично или полностью разрушены, если владелец обеспечил ограждение территории, закрыл окна и двери, тем самым запретив вход в здание, а также установил запрещающие знаки.

После этого дети разошлись по домам.

Полиция призывает родителей обратить внимание на то, как дети проводят свободное время. Подростки хотят почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, и опыт показывает, что многие дети по причине незанятости полезными делами попадают в поле зрения полиции. Полиция призывает родителей подумать, чем занять детей летом. Например, можно отправить их в летний лагерь или на работу.


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