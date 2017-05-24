В Риебиньском крае «Porsche Cayenne» несся со скоростью 176 км/час

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: AFP/Scanpix

В волости Рушонас Риебиньского края на автодороге А13 экипаж патрульной полиции остановил нарушителя скорости - мужчину 1974 г.р., управлявшего «Porsche Cayenne», который несся в направлении Даугавпилса со скоростью 176 километров в час, тогда как разрешенный лимит скорости составлял всего 90 километров в час, сообщает агентство ЛЕТА.

Нарушение было зафиксировано в понедельник, 22 мая, в 9:30.

За такое превышение скорости предусмотрен денежный штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев.

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Госполиция призывает водителей не быть опрометчивыми и помнить, что превышение скорости, как и несоблюдение других правил дорожного движения, угрожает безопасности и здоровью не только водителя, но и других участников движения.


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