Соцсети кипят: Они разводят тараканов и нищету

Журналисты TV3 отправились в печально известный дом в Зипениеккалнсе, где проживает многодетная семья с малолетними детьми. По этому же адресу недавно медики вызвали полицию потому, что не могли справиться с беременной и пьяной матерью четверых детей. Сотрудники полиции были в шоке от увиденного.

Соседи жаловались, что в квартире многодетной семьи полно тараканов. Родители заботятся о детях - трех мальчиках и двухлетней девочки только тогда, когда они трезвые.

Словоохотливые соседи рассказали корреспонденту, что семья живет на пособия и деньги, которые присылает бабушка,

проживающая за границей.

Реклама

Напоним, что 22 мая полицейские получили вызов от медиков, которые ранее прибыли по вызову в квартиру в Зиепниеккалнсе и встретили там пьяных родителей и 4 детей, проживающих в антисанитарных условиях.

В квартире находилась сильно пьяная 26-летняя женщина в положении и четыре малолетних ребенка.

Жилье многодетной семьи было в плачевном состоянии - грязный пол, ползующие по стенам тараканы, разбросанная грязная одежда. У трех старших мальчиков не было своих кроватей и они все вместе спали на угловом диване, а младший ребенок, 2-летняя девочка лежала в кроватке для новорожденных. Девочки давно не меняли памперс.

В момент появления полиции, беременная женщина истерично кричала, обзывая медиков и не давала им поменять памперс дочурки.

Тест показал, что у молодой женщины 1,87 промилле в крови.

И муж, и полиция пытались успокоить женщину, но безрезультатно. Было решено вызвать еще одну бригаду скорой помощи и доставить беременную в больницу, а детей в Кризисный центр, подальше от пьяных родителей.

Новость об этой семье вызвала большой ажиотаж в соцсетях. Новость так же прокоментировала экс-министр Внутренних дел Линда Абу Мери, которая написала, что таких «матерей» надо стерелизовать.

Еще по этой теме