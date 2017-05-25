Нюхавший бензин мальчик вспыхнул как спичка

Мальчик, нюхавший с друзьями бензин, вспыхнул, когда приятель шутки ради поднес к его лицу зажигалку.

Четверо мальчишек-школьников решили насладиться видами эстонского Пярну на пляжной смотровой площадке. Однако наблюдать за птичками ребята не собирались: они взяли с собой бензин, чтобы его нюхать и добиться наркотического опьянения.

Вместе с ними отправился и Март (имя изменено). Он набрал в легкие пьянящие пары, и в это время приятель провел зажигалкой у его лица. Март вспыхнул как спичка. В панике ребята пытались потушить огонь, но на Марте уже горела забрызганная бензином кофта. Уже в больнице выяснилось, что на лице и руках подростка ожоги третьей степени.

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«Я слышала, что мальчики были в ужасе от того, что он загорелся. Скорую вызвала женщина, которая проходила мимо, - через неделю после случившегося рассказала мать Марта, которая надеется, что это убережет от необдуманных поступков других. – Марта сразу увезли в Таллиннскую больницу, где поместили под аппарат искусственного дыхания. Одной из причин, зачем это сделали, была боль». По словам матери, кожу на лице и руках пришлось пересаживать.

О том, что Март с друзьями нюхает бензин, до трагического случая мать даже не могла себе представить.

19 мая мальчика выписали из больницы, и только дома он рассказал матери, что с ним случилось.

«Тогда-то он и признался мне, что они бензин нюхали, - вспоминает мать. – И что когда он вдыхал, кто-то баловался с зажигалкой у его лица. Внезапно раздался хлопок - и больше он ничего не помнит. Картинка погасла». Мать добавила, что никто из друзей Марта с ней на контакт не выходил.

Она надеется, что сын получил хороший урок и больше его на бензин не потянет:

«Последний раз когда ему меняли повязки на лице и на руках, было видно, что он очень напуган. И хотя глаза у него целы, он самостоятельно передвигается и может справляться дома, впереди еще долгий путь к выздоровлению», - сказал мать. Она считает, что на выздоровление уйдут все летние каникулы.