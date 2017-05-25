Нюхавший бензин мальчик вспыхнул как спичка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Мальчик, нюхавший с друзьями бензин, вспыхнул, когда приятель шутки ради поднес к его лицу зажигалку.

Четверо мальчишек-школьников решили насладиться видами эстонского Пярну на пляжной смотровой площадке. Однако наблюдать за птичками ребята не собирались: они взяли с собой бензин, чтобы его нюхать и добиться наркотического опьянения.

Вместе с ними отправился и Март (имя изменено). Он набрал в легкие пьянящие пары, и в это время приятель провел зажигалкой у его лица. Март вспыхнул как спичка. В панике ребята пытались потушить огонь, но на Марте уже горела забрызганная бензином кофта. Уже в больнице выяснилось, что на лице и руках подростка ожоги третьей степени.

Реклама

«Я слышала, что мальчики были в ужасе от того, что он загорелся. Скорую вызвала женщина, которая проходила мимо, - через неделю после случившегося рассказала мать Марта, которая надеется, что это убережет от необдуманных поступков других. – Марта сразу увезли в Таллиннскую больницу, где поместили под аппарат искусственного дыхания. Одной из причин, зачем это сделали, была боль». По словам матери, кожу на лице и руках пришлось пересаживать.

О том, что Март с друзьями нюхает бензин, до трагического случая мать даже не могла себе представить.

19 мая мальчика выписали из больницы, и только дома он рассказал матери, что с ним случилось.

«Тогда-то он и признался мне, что они бензин нюхали, - вспоминает мать. – И что когда он вдыхал, кто-то баловался с зажигалкой у его лица. Внезапно раздался хлопок - и больше он ничего не помнит. Картинка погасла». Мать добавила, что никто из друзей Марта с ней на контакт не выходил.

Она надеется, что сын получил хороший урок и больше его на бензин не потянет:

«Последний раз когда ему меняли повязки на лице и на руках, было видно, что он очень напуган. И хотя глаза у него целы, он самостоятельно передвигается и может справляться дома, впереди еще долгий путь к выздоровлению», - сказал мать. Она считает, что на выздоровление уйдут все летние каникулы.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 164000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 23700 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians Hi-Tech

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

ФОТО: Топ-модель предпочитает утренний кофе на балконе топлес Wo&Men

ФОТО: Топ-модель предпочитает утренний кофе на балконе топлес

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 