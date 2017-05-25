В Рижском заливе на танкере начался пожар

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/LETA

 

В Рижском заливе сегодня начался пожар на танкере «Zircon», сообщили агентству ЛЕТА в службе береговой охраны.

В 11 часов центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар, и требуется помощь.

Пожар контролируется, но центр немедленно направил к месту происшествия корабль береговой охраны и вертолет, чтобы в случае необходимости можно было эвакуировать людей.

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Также центр просил флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы для оказания поддержки.

Судно «Zircon» построено в 1993 году, ходит под латвийским флагом, порт приписки - Рига. Судно находится сейчас в районе Энгуре.


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