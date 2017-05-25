Ни денег, ни компьютера, ни Марии! Знакомство в интернете закончилось ограблением

Янис верил, что он станет одним из тех счастливцев, которым удалось найти свою вторую половинку в интернете. Сначала все шло хорошо - мужчина начал переписываться с 19-летней Марией, а два дня решил перенести общение из виртуальной жизни в реальную.
«Она погостила, я ей ужин приготовил, поговорили о жизни, а потом она попросилась остаться на ночь. Я от чистого сердца - согласился...» - рассказывает Янис.
Доверчивый мужчина, оставил новую знакомую у себя в квартире, а сам отправился к родственникам. Вернувшись домой спустя несколько часов, Янис не обнаружил ни Марию, ни компьютер, ни фотоаппаратов, ни денег.
Последнее, что он получил от исчезнувшей мошенницы, электронной письмо с текстом «Я у тебя нашла запасной ключ и уехала. Мне срочно нужно было в центр. Ключ под ковриком».
О краже Янис сообщил в полицию, тем не менее оставил девушке шанс просто вернуть украденное.Еще по этой теме