Ни денег, ни компьютера, ни Марии! Знакомство в интернете закончилось ограблением

Янис верил, что он станет одним из тех счастливцев, которым удалось найти свою вторую половинку в интернете. Сначала все шло хорошо - мужчина начал переписываться с 19-летней Марией, а два дня решил перенести общение из виртуальной жизни в реальную.

«Она погостила, я ей ужин приготовил, поговорили о жизни, а потом она попросилась остаться на ночь. Я от чистого сердца - согласился...» - рассказывает Янис.

Доверчивый мужчина, оставил новую знакомую у себя в квартире, а сам отправился к родственникам. Вернувшись домой спустя несколько часов, Янис не обнаружил ни Марию, ни компьютер, ни фотоаппаратов, ни денег.

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Последнее, что он получил от исчезнувшей мошенницы, электронной письмо с текстом «Я у тебя нашла запасной ключ и уехала. Мне срочно нужно было в центр. Ключ под ковриком».

О краже Янис сообщил в полицию, тем не менее оставил девушке шанс просто вернуть украденное.

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