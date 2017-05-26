За российский флаг 9 мая на крыше завода наказания не будет

Полиция не станет наказывать за размещение российского флага 9 мая на крыше бывшего пивоваренного завода на улице Маскавас в Риге, сообщает LETA.

Флаг был замечен на крыше уже наполовину разрушенного завода утром 9 мая. Чтобы его снять, пришлось привлекать пожарных.

Представитель полиции Гита Гжибовска пояснила, что в этом случае было принято решение снять флаг до выяснения обстоятельств, поскольку на нем была надпись. Оценив ситуацию, а также содержание надписи, было констатировано, что за такое размещение флага наказание нормативными актами не предусмотрено. Ответственность за это не прописана ни в законах, ни в правилах Кабинета министров, ни в правилах самоуправления.

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Таким образом дело об административном нарушении начато не было. В свою очередь владельцу территории было направлено письмо с просьбой явиться в муниципальную полицию Риги и забрать свое имущество.

"Atbrīvotāju" pēcteči nakti nav velti tērējuši - uzstibījuši Krievijas karogu bijušās alus darītavas "Vārpa" tornī Maskavas (protams) ielā. pic.twitter.com/vlztHziVLO— Dagne (@DagnijaNeimane) May 9, 2017

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