Полиция задержала компанию нетрезвых подростков в Старой Риге

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

24 мая около 17:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о группе молодых людей, которые хулиганили у одной из террас в Старой Риге.

Прибывшие на вызов полицейские на территории автостоянки у казарм Екаба увидели 12 молодых людей. Среди них была девушка, которая на тот момент курила.

Ее внешний вид говорил о том, что ей нет 18 лет. Увидев полицейских, девушка испугалась и выбросила сигарету в мусорник. А во время разговора пыталась убедить полицейских в том, что сигарету ей дал подержать незнакомый прохожий.

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Проверка личных данных показала, что в компании были и двое совершеннолетних, которые категорически отрицали, что давали курить девушке сигареты. С учетом, что у полицейских появились подозрения употребления алкоголя некоторыми из компании, на место вызвали дополнительный экипаж, который привез алкометр.

Молодые люди вели себя нагло, некоторые из них отказывались от проверки на алкоголь,

выступали с необоснованными претензиями и пытались покинуть место происшествия.

Тест на содержание алкоголя прошли все двенадцать молодых людей, четверо из них оказались нетрезвыми. Подростки, в чьих действиях не было нарушений, отправились по домам.

Во время разговора нетрезвые ребята признались, что налили водку в бутылки из под Coca-Cola, чтобы никто не догадался, что они распивают алкоголь. На вопрос, где они взяли алкоголь,

молодые люди утверждали, что им его купил прохожий, личность которого им неизвестна.

Прибывшие на место сотрудники Службы неотложной медицинской помощи осмотрели молодых людей и пришли к выводу, что госпитализация им не требуется.

В ходе проверки двум нетрезвым ребятам, личность которых была установлена, удалось сбежать. Однако административные дела заведены.

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