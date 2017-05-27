Вчера в Латвии зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, погиб один, а пострадали еще 16 человек, сообщает Государственная полиция.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству ЛЕТА сообщили, что в результате ДТП погиб 35-летний мужчина, который около полуночи был сбит на дороге в Пиньки. Мужчина умер на месте происшествия.

В Курземе 56-летний мужчина на велосипеде вчера врезался в стоявшую автомашину и упал в кювет. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

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В Курземе 14-летний подросток, катаясь на мотороллере, врезался сзади в стоявшую автомашину. Мальчик госпитализирован с травмами.