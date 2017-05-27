ЧП в Бауске: Госполиция расследует неприятный инцидент

 

Фото: Dainis Eglins FB

Государственная полиция заинтересовалась видео, которое сегодня получило большой резонанс в социальной сети Facebook и в ближайшее время выяснит все обстотельства ЧП.

На видео видно, как возле торгового центра в Бауски между двумя мужчинами завезался конфликт, который перерос в драку.

Двое мужчин были одеты в гражданское, а рядом стоящий с ними - в полицейской форме.

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Facebook

Снимающий на видео Дайнис зафиксировал, что полицейский не помог разнять драчунов, а, наоборот, сам ударил мужчину, который позже оказался на земле. После чего полицейский сел в служебную машину. Но, неизвестно, как быстро страж порядка покинул апрковку возле торгового центра.

Непонятно, почему снимающий видео не подошел к стражу порядка и тут же не выяснил ситуаци с кулаками, а продолжал снимать и затем выложил видео в сеть.

До обеда сегодняшнего дня ролик просмотрели 80 тысяч раз и 4 тысячи человек им поделились.


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