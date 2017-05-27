Мальчишник латвийцев в Эстонии: на улице оставили голую женщину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Читатель портала Pärnu Postimees поделился с редакцией снимком, сделанным на перекрестке около торгового центра в центре эстонского Пярну.

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Неизвестно как обнаженная надувная женщина оказалась посреди города, но сей факт повеселил не только автолюбителей, но и прохожих.

Не все водители, к слову, успели среагировать: на бедняжку несколько раз наехали.

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«Когда я вышел из магазина, она уже куда-то пропала», - отметил читатель и предположил, что женщина за время его отсутствия могла найти нового «кавалера».

По словам очевидцев, куклу оставила компания молодых людей из Латвии, которых до этого видели на улице. Наверное, у ребят завершился мальчишник.

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