За неделю в Латвии выгорело 48,14 гектара леса

Вчера в Латвии произошло 30 лесных пожаров, их общая площадь составила 13,5 гектара, сообщает Государственная служба леса.

В целом на прошлой неделе выгорело 48,14 гектара леса.

С 1 мая в латвийских лесах объявлен пожароопасный период, во время которого, находясь в лесу, необходимо соблюдать запреты и ограничения - не бросать окурки, тлеющие спички, не разводить костры и т.д. За несоблюдение ограничений могут быть применены не только административные штрафы, но и уголовная ответственность.

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В 2016 году в стране был зарегистрирован 641 лесной пожар, огонь уничтожил лес на площади 467 гектаров. В 75,7% случаев причиной возникновение лесных пожаров было неосторожное обращение с огнем, в 15,7% случаев - поджоги.