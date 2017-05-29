Полиция призывает к осторожности: в центре Риги орудует гипнотизер

Госполиция проверяет информацию о женщине, которая в центре Риги, возможно, с помощью внушения и гипноза выманивает у людей деньги. Стражи порядка призывают быть внимательными и не доверять незнакомцам, которые с помощью магии обещают предотвратить якобы грозящие несчастья.

В распоряжение полиции поступила информация, что в Старой Риге и ее округе, возможно, к прохожим подходит женщина и начинает разговор, рассказывая о грозящих родственникам бедах, к примеру, что вскоре умрет ребенок человека, к которому обращается преступница.

После этого злоумышленница, пользуясь шоковым состоянием жертвы, с помощью внушения и гипноза требует у пострадавшего деньги, чтобы провести магические ритуалы, которые смогут отвести несчастье.

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Ранее в распоряжение полиции уже попадала информация о подобного вида мошенничестве. Такие преступления могут быть реализованы по нескольким схемам: преступники могут просить находящуюся под гипнозом жертву отдать кошелек, подвести к банкомату и попросить снять деньги, или же отправить человека за наличностью в банк.

Стражи порядка просят отозваться всех, кто пострадал от преступления такого вида, или тех, кто обладает информацией, которая может помочь следствию.

Для информирования полиции следует обращаться в ближайший участок или звонить по номерам телефонов 67086265, 67086200 и 110.