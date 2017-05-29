Количество угонов автомобилей в Латвии удвоилось: судьба авто - самая разная

По данным страховых компаний, количество угонов автомобилей в Латвии удвоилось. Из-за этого страховщики намереваются вводить дополнительные условия для автовладельцев. В свою очередь эксперты признают, что украсть автомобиль сегодня — проще, чем когда бы то ни было, и прогнозируют рост числа краж.

Каково же было удивление Марины, когда однажды утром она не обнаружила своего автомобиля. Toyota Raw 4 угнали прямо со двора частного дома, пишет расстроенная девушка в Facebook.

«Я сначала не поверила. Никогда не думала, что такое может произойти. Страшно представить, что пока мы спали, буквально за стеной орудовали воры. Самое интересное, что даже собака ничего не почуяла – ни звука не издала».

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Эта история не единичная. По данным страховщиков, в прошлом году было угнано 15 таких же машин. Они сейчас в топе у угонщиков. Так же, как и BMW, Volkswagen и Audi.

«Эти марки всегда были популярны у автоворов. Но в этом году появились новые марки: Hуindai, и даже Kia и Renault», — говорит руководитель Бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

По данным полиции за первые три месяца 2017 года в Латвии было угнано 216 автомобилей.

Это на 6 процентов больше, чем за тот же период годом ранее. Из них удалось найти меньше половины.

«Судьба машин, которые мы не находим, самая разная. Их разбирают и продают как местным автосервисам, так и сервисам в Литве и Германии. В России детали очень востребованы, ведь там все дороже. Кроме того, у машин скручивают номера, и они отправляются на вторичный рынок»,

— рассказывает начальник второго отдела Управления криминальных расследований Государственной полиции Марис Приедниекс.

Данные страховщиков и вовсе плачевные — количество дел о возмещении ущерба от угона автомобилей выросло вдвое. А суммы выплаченных пострадавшим компенсаций увеличились в разы.

«Количество угонов выросло почти втрое, сумма страховых выплат — почти вчетверо.

Если в первом квартале 2016 года были выплачены 75 тыс. евро по кражам, то в этом году — уже почти 250 тыс. евро», — говорит представитель одной из страховых компаний Давид Левалдс.

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У такой плачевной ситуации есть объяснение – Keyless Go. Это система, которая позволяет водителю завести машину без ключа. Удобно и просто. Правда, не только владельцу, но и угонщику. Более половины всех угнанных авто были оснащены этой системой.

«Не надо ничего ломать, кроме как перехватить сигнал от ключа и подать его на машину. Ну, и все. Воры располагают технологией, как перехватывать сигнал, на жаргоне она называется «Длинная рука».

Воры просто используют возможность, которую им дают пользователи, которые хотят очень удобно и просто пользоваться машиной», — отмечает специалист по безопасности автомобилей Эдвин Пандерс.

Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль, эксперты советуют ставить дополнительные противоугонные системы. В частности, иммобилайзер — устройство, лишающее автомобиль подвижности. Но самый лучший способ — приехать к дилеру и отключить эту удобную функцию. Но люди этого делать не хотят, ведь они платили дополнительные деньги за то, чтобы она была. И платить за то, чтобы ее убрать, не горят желанием.

Но не только Keyless Go является приманкой для автоугонщиков. Эксперты признают, что украсть автомобиль еще никогда не было так легко. Обилие электроники облегчает жизнь не только водителю, но и вору.

Учитывая всю серьезность ситуации, страховщики собираются менять условия страхования и вводить новые дополнительные требования по защите автомобиля от угона.