В пожаре в многоквартирном доме на Югле пострадал человек

 

Фото: Lina Fiodorova / 15min.lt

Вчера в пожаре в многоквартирном доме в Риге, на Бгле, пострадал человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

В 8.39 пожарные получили вызов на ул. Вангажу, где в многоквартирном доме сработала система противопожарной защиты. На первом этаже 12-этажного дома в квартире горели вещи на площади 2 кв.м, в подъезде возникло задымление. Из здания были эвакуированы семь человек, один из которых передан на попечение скорой помощи.

В 9.47 ГПСС получила вызов на пожар в двухэтажном доме в Приекульской волости. Из пожара были спасены два человека и эвакуированы еще двое.

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Вчера ГПСС получила всего 58 вызовов, в том числе 25 на пожары.


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