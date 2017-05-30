В пожаре в многоквартирном доме на Югле пострадал человек

Вчера в пожаре в многоквартирном доме в Риге, на Бгле, пострадал человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

В 8.39 пожарные получили вызов на ул. Вангажу, где в многоквартирном доме сработала система противопожарной защиты. На первом этаже 12-этажного дома в квартире горели вещи на площади 2 кв.м, в подъезде возникло задымление. Из здания были эвакуированы семь человек, один из которых передан на попечение скорой помощи.

В 9.47 ГПСС получила вызов на пожар в двухэтажном доме в Приекульской волости. Из пожара были спасены два человека и эвакуированы еще двое.

Реклама

Вчера ГПСС получила всего 58 вызовов, в том числе 25 на пожары.