Тяжелая авария на Елгавском шоссе; водителей призывают быть очень бдительными

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Rebeka Žeire / LETA

В теплые месяцы года, автоводителям приходится немного больше проводить времени на дороге из-за начавшихся в стране ремонтыных работ. Именно в таком месте на Елгавском шоссе произошла тяжелая авария - сообщает передача LNT «Degpunktā».

Вчера на шоссе A8 во многих местах была восстановлена горизонтальная разметка дороги, а также появились яркие знаки, предупреждающие водителей о необходимости выбора правильной полосы движения.

К сожалению, после обеда некий 60-летний водитель автомобиля «Ford Galaxy» не заметил изменения в дорожном движении и врезался в транспортное средство рабочих.

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Водитель «Ford Galaxy» был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

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