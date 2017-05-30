Уж заполз в жилой дом и забрался под шкаф

Вчера помощь пожарных-спасателей понадобилась в трех местах, где «перегревшиеся» на солнышке ужи заползли на территорию жилых помещений. Один из таких случаев произошел в Ценской волости Озолниекского края.

По информации ГПСС, уж заполз в жилой дом и спрятался под шкафом. Вызванные спасатели ужа поймали, отвезли на природу и выпустили на свободу.

В свою очередь, в Яунелгаве спасатели отловили ужа на территории детского сада, а в Бауском крае - в теплице.

Пойманные ужи выпущены на свободу подальше от жилья.

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Отличить ужа от гадюки довольно просто: у ужа на голове резко выделяются желтые или красные пятнышки, похожие на ушки, а туловище у него однотонное - темно-серое или черное. У гадюк «ушек» на голове нет, туловище серое или рыжее, и на спине резко выделяется зигзагообразная полоса.

Вчера днем пожарных вызвали и в девятиэтажку по ул.Ганибу в Елгаве, где на лестничной клетке на первом этаже горели отходы на площади 0,5 кв.м.

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