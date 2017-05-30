Уж заполз в жилой дом и забрался под шкаф

 

Фото: Daiga Kļanska / LETA

Вчера помощь пожарных-спасателей понадобилась в трех местах, где «перегревшиеся» на солнышке ужи заползли на территорию жилых помещений. Один из таких случаев произошел в Ценской волости Озолниекского края.

По информации ГПСС, уж заполз в жилой дом и спрятался под шкафом. Вызванные спасатели ужа поймали, отвезли на природу и выпустили на свободу.

В свою очередь, в Яунелгаве спасатели отловили ужа на территории детского сада, а в Бауском крае - в теплице.

Пойманные ужи выпущены на свободу подальше от жилья.

Реклама

Отличить ужа от гадюки довольно просто: у ужа на голове резко выделяются желтые или красные пятнышки, похожие на ушки, а туловище у него однотонное - темно-серое или черное. У гадюк «ушек» на голове нет, туловище серое или рыжее, и на спине резко выделяется зигзагообразная полоса.

Вчера днем пожарных вызвали и в девятиэтажку по ул.Ганибу в Елгаве, где на лестничной клетке на первом этаже горели отходы на площади 0,5 кв.м.

Еще по этой теме
В Зиепниеккалнсе мужчину укусила змея, когда он пытался ее сфотографировать

В Зиепниеккалнсе мужчину укусила змея, когда он пытался ее сфотографировать

Сезон охоты на байкеров: змея атакует мотоциклиста, тот с трудом уворачивается

Сезон охоты на байкеров: змея атакует мотоциклиста, тот с трудом уворачивается


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Лицо жертвы пластики ужаснуло Канны, а следом и весь мир Wo&Men

Лицо жертвы пластики ужаснуло Канны, а следом и весь мир

ВИДЕО: Галкин показал, где живет с Пугачевой и детьми Showbiz

ВИДЕО: Галкин показал, где живет с Пугачевой и детьми

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену Showbiz

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей Hi-Tech

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком Wo&Men

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 