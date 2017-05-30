Ушла на концерт БИ-2, оставив в багажнике душного автомобиля собаку без воды

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Facebook/RPP

Одна посетительница концерта группы «БИ-2», который прошел в эту субботу (27 мая) в Риге, оставила свою собаку в багажнике автомобиля без воды - сообщает Рижская Муниципальная полиция.

В субботу работники полиции получили информацию, что на парковке у места, где проходит концерт российской группы «БИ-2», в закрытом автомобиле находится собака.

Приехав на место событий, полицейские увидели машину марки «Toyota» в багажнике которой, под палящими солнечными лучами, спал домашний питомец. Осмотрев транспортное средство, было констатировано, что хозяйка не оставила животному даже воды.

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Стражи порядка уже собирались выбить стекло машины, когда неожиданно появилась владелица, которая пояснила, что приехала из Даугавпилса. Женщина выпустила собаку, дала ей попить и извинилась за свой безответсвенный поступок.

Полиция напоминает, что даже в случае, если температура воздуха на улице не сильно высокая, салон автомобиля под прямыми солнечными лучами способен сильно нагреться. В свою очередь, нахождение в этот момент в машине животных или детей, может быть опасным для здоровья.

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