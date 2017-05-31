В пожаре в Пардаугаве погиб человек; движение возобновлено

Движение на закрытом с утра участке ул. Вентспилс от ул. Лиелирбес до ул. Спарес возобновилось, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.
По новейшей информации, в пожаре погиб человек.
Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, вызов на место происшествия поступил в 6.10. Открытым пламенем горел двухэтажный каменный ангар площадью примерно.
По последним данным, площадь пожара составила 540 кв.м. Объявлен пожар повышенной опасности, его ликвидация продолжается до сих пор.